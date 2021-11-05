Bıçaklanan genci sakinleştirmeye çalıştı! 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ta, geçtiğimiz akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk yapan S.B. (24), kendisi ile telefonla görüşen D.M.Ç. (25), M.Ş. (25) ve V.K. (26) ile tartıştıktan sonra güzergah üzerinde buluşarak kavga etmeye başladı.

KENDİSİNİ SAKİNLEŞTİREN ŞOFÖRÜ BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.B., tekrar otobüse binerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoför F.Ç.’yi de bıçakladı. Bıçak darbesini alan şoför F.Ç., otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etmeye başladı.

OLAY OTOBÜSÜN KAMERASINDA

Yaşanan tüm bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dışında kavga eden şahıslar ve zanlıları ayırmaya çalışan bir kadın yolcu ile otobüs şoförü görüldü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DURUMU AĞIR

Otobüs şoförünün yerine oturmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı ve şoförün otobüs kullanmaya devam ettiği de görüntülere yansıdı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.’nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya karışan V.K. ve D.M.Ç.’yi gözaltına alan polis ekipleri zanlıları adliyeye sevk etti. İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.