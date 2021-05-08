"Pes" dedirten olay! 'HES' koduyla girilen kumarhane!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa"Pes" dedirten olay! SON DAKİKA: 'HES' koduyla girilen kumarhane!
ABONE OL

"Pes" dedirten olay! 'HES' koduyla girilen kumarhane!

İzmir'de jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen bir operasyon düzenledi. Kumarhane işletmecileri kapıları güçlendirerek kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu. 4 ayrı kumarhaneye yapılan operasyonda, 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi. Öte yandan, kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde maske ve dezenfektan gibi malzemelerin bulunduğu da görüldü

"Pes" dedirten olay! 'HES' koduyla girilen kumarhane!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor. Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

GÜVENLİK KAMERALI 'DEPO KUMARHANE'

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi.

DEPODA 85 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

GİZLİ BÖLMELERE SAKLANDILAR

Kameralardan jandarmanın geldiğini gören kişiler ise tombala oynanmasında kullanılan aletler ile mekanlardaki bazı gizli bölmelere saklanmaya çalıştı. Kameraları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen bir kişi, "Selamun aleyküm" derken, diğer kişiler görüntülenmemek için saklanmak istedi. Yapılan kontrollerde, gizli bölmelerde saklanan kişiler, jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ MEKAN BULUNDU

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, kumarhanenin paralelinde bir mekan daha olduğunu belirledi. İkinci mekana yapılan baskında da, 23 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 108 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 518 bin 940 lira para cezası uygulandı.

ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINDA GİZLİ BÖLME

Operasyona devam eden ekipler, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki bir kumarhaneye baskın yaptı. Kumarhanede az kişinin olması üzerine durumdan şüphelenen jandarma, çevrede yaptığı incelemede 5'inci kattaki elektrik panosunun ardında gizli bir kapı olduğunu belirledi. Panonun ardındaki kapıyı koçbaşı ile kıran jandarma ekibi, çok sayıda kişiyi burada saklanırken buldu.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde aynı apartmanın 3'üncü katında da bir kumarhane olduğu ortaya çıktı. İki kumarhanede yakalanan toplam 112 kişiye, 538 bin 160 lira para cezası kesildi.

'HES' KODLU, DEZENFEKTANLI KUMARHANE

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, kumarhane işletmecilerinin gelen müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptığı iddia edildi. Ayrıca, mekanlarda dezenfektan ve maske bulundurulduğu ortaya çıktı. Baskınlarda, işletmecilere cezai işlem uygulandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİNCİ BASKIN

Öte yandan, sanayi sitesi içerisindeki depoya 4 ay önce de baskın düzenlendi. Kumarhanede, "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısıyla dikkat çeken panonun kaldırmadığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SAĞANAK GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak! - Hava durumu -
GÜNDEMMeteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz
GÜNDEMRamazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Van'da, 2 buçuk ton kaçak inci kefali avlayan 8 kişiye 15 bin TL ceza
GÜNDEMVan'da, 2 buçuk ton kaçak inci kefali avlayan 8 ...
Sağlık Bakanlığı'na bağlı personele 'ek ödeme' kararı
GÜNDEMSağlık Bakanlığı'na bağlı personele 'ek ödeme' kararı
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alındı
GÜNDEMTicaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alındı
Kadir Gecesi mesajları 2021: Resimli, yeni, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!
GÜNDEMEn anlamlı Kadir Gecesi mesajları
Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır?
GÜNDEMTesbih namazı nasıl kılınır?
Cumartesi eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık?
GÜNDEMEczaneler cumartesi açık mı?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman?
Son dakika Malatya'da deprem! En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi
GÜNDEMMalatya'da deprem!