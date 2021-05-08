"Pes" dedirten olay! 'HES' koduyla girilen kumarhane! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor. Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

GÜVENLİK KAMERALI 'DEPO KUMARHANE'

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi.

DEPODA 85 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

GİZLİ BÖLMELERE SAKLANDILAR

Kameralardan jandarmanın geldiğini gören kişiler ise tombala oynanmasında kullanılan aletler ile mekanlardaki bazı gizli bölmelere saklanmaya çalıştı. Kameraları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen bir kişi, "Selamun aleyküm" derken, diğer kişiler görüntülenmemek için saklanmak istedi. Yapılan kontrollerde, gizli bölmelerde saklanan kişiler, jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ MEKAN BULUNDU

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, kumarhanenin paralelinde bir mekan daha olduğunu belirledi. İkinci mekana yapılan baskında da, 23 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 108 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 518 bin 940 lira para cezası uygulandı.

ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINDA GİZLİ BÖLME

Operasyona devam eden ekipler, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki bir kumarhaneye baskın yaptı. Kumarhanede az kişinin olması üzerine durumdan şüphelenen jandarma, çevrede yaptığı incelemede 5'inci kattaki elektrik panosunun ardında gizli bir kapı olduğunu belirledi. Panonun ardındaki kapıyı koçbaşı ile kıran jandarma ekibi, çok sayıda kişiyi burada saklanırken buldu.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde aynı apartmanın 3'üncü katında da bir kumarhane olduğu ortaya çıktı. İki kumarhanede yakalanan toplam 112 kişiye, 538 bin 160 lira para cezası kesildi.

'HES' KODLU, DEZENFEKTANLI KUMARHANE

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, kumarhane işletmecilerinin gelen müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptığı iddia edildi. Ayrıca, mekanlarda dezenfektan ve maske bulundurulduğu ortaya çıktı. Baskınlarda, işletmecilere cezai işlem uygulandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİNCİ BASKIN

Öte yandan, sanayi sitesi içerisindeki depoya 4 ay önce de baskın düzenlendi. Kumarhanede, "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısıyla dikkat çeken panonun kaldırmadığı görüldü.