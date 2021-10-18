İlaçlarda kullanılan "Sildenafil" ile sahte cinsel macun yaptılar! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup, sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesini bitkisel karışımlı macun içerisine katarak satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MERSİN MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde aralarında İstanbul, Ankara ve Çankırı'nın olduğu Mersin merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

CİNSEL MACUN VE ÇİKOLATA YAPMIŞLAR

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, değişik gramaj ve markalarda cinsel içerikli 598 bin 160 macun, 3 bin 675 hap, jel, krem ve çikolata ile 410 kilo sildenafil maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.