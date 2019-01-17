AYLIK YÜZDE 2 GEÇ ÖDEME ZAMMI
Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit ödemelerine, 8 Eylül 2018’den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit ödemelerine ise 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere ödeme tarihine kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.
PEŞİN ÖDEMEYİ YAPMAYANLAR YÜZDE 90 İNDİRİM HAKKINI KAYBETTİ
7103 sayılı Kanun’la peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında eklenen tutarın yüzde 90’ı silinmişti. Anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10’u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı. Yeni düzenleme çerçevesinde yapılandırma borcunu aksatanlara 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı getirilirken, peşin ödeme tercihinde bulundukları halde ödeme yapılmaması veya eksik ödemesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar yüzde 90 indirim hakkından yararlanamayacak. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018’den ödemenin yapılacağı tarihe kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak.
Peşin ödeme tercihinde bulunup borcunu 8 Eylül 2018tarihine kadar ödememiş olanlar, borçlarını taksitli ödemeye çeviremeyecekler.
ARALIK VE OCAK TAKSİTLERİ
Aralık ve ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme süresi 28 Şubat 2019’a kadar uzatıldı. Bu iki taksitin 28 Şubat’a kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı alınmayacak. İki taksitin ödenmemesi halinde ise 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geç ödeme zammı uygulanacak.
Yapılandırılan borçların diğer taksit sürelerinde değişiklik yapılmadığı için, yapılandırmadaki plana uygun olarak ödemeler devam edecek.
GSS PRİM BORCUNU ÖDEYENE GECİKME FAİZİ YOK
Genel sağlık sigortası (GSS) primini kendi ödeyenlere, borçları için yapılandırma hakkı tanınmıştı. 2018 nisan ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilerek, son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olacak şekilde yapılandırılmıştı. Yeni kanun uyarınca, bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldı.
2018 nisan ayı ve öncesine ait borçların 28 Şubat’a kadar ödenmemesi halinde, gecikme zammı ve faizi uygulanacak.
PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYENLER
Ev hizmetlerinde çalışanlar, taksiciler, sanatçılar, tarım sigortalıları gibi eksik günlerini 30 güne tamamlamak için primini kendileri ödeyenler, geçmiş aylara ait borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeme imkânından yararlanmak için sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak talepte bulunacaklar.
Dondurulan prim günlerini ihya etmek için başvurduğu halde ödeme yapmamış olanlar da 28 Şubat’a kadar ödeme imkânından yararlanmak için sosyal güvenlik merkezlerine yazılı başvurmak zorundalar.
CARİ BORÇLARA GECİKME ZAMMI
2018 temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ait cari prim borçlarını ödemeyerek yapılandırması bozulanlar, 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme yapabilecek. Bunlardan, anaparaya ilaveten gecikme zammı da alınacak.
Bu dönemde çok zor durumda olduğunu kanıtlayan mükelleflerin borçlarını ödememesi, yapılandırma ihlali olarak değerlendirilmeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.