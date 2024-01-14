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        Haberler Dünyadan Peter Crombie hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Peter Crombie hayatını kaybetti

        'Seinfeld' ile tanınan oyuncu Peter Crombie, 71 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun eski eşi Nadine Kijner, acı haberi doğrularken, Crombie'yi kaybetmekten duyduğu "şoku ve derin üzüntüyü" anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:32
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        Peter Crombie hayatını kaybetti
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        ABD'li oyuncu Peter Crombie, 71 yaşında hayatını kaybetti. Crombie, en çok; 1989'dan 1998'e kadar süren popüler ABD sitcomu 'Seinfeld'ın 4'üncü sezonunda canlandırdığı 'Çılgın Joe Davola' karakteriyle tanınıyordu.

        Oyuncunun eski eşi Nadine Kijner, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada haberi doğrularken, Peter Crombie'yi kaybetmekten duyduğu "şoku ve derin üzüntüyü" anlattı.

        Peter Crombie ve eski eşi Nadine Kijner
        Peter Crombie ve eski eşi Nadine Kijner

        Nadine Kijner, Crombie ile düğünlerinden fotoğraflarını paylaşarak şöyle yazdı: Eski eşimin öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi. Çünkü sen nazik, fedakâr, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin.

        Nadine Kijner, Peter Crombie'nin kısa süren bir hastalık döneminin ardından öldüğünü söyledi. Öte yandan oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Kijner; "En nazik, en şefkatli, en fedakâr, en düşünceli adamdı. Herkes tarafından sevilirdi, cömertti ve hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir söz söylemezdi" diye ekledi.

        'Seinfeld'in kadrosuna 1992'de katılan Peter Crombie, 5 bölüm boyunca dizinin başrolü 'Jerry Seinfeld'e dehşet saçan ve eziyet eden 'Çılgın Joe Davola' karakterini canlandırmıştı. Crombie'nin karakteri 4'üncü sezonun bir noktasında 'Jerry'nin arkadaşı Elaine'le (Julia Louis-Dreyfus) de çıkmıştı.

        "ZEKİ OLDUĞU KADAR SEVECENDİ"

        Komedyen Lewis Black ve yönetmen Jay Russell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peter Crombie'yi "Dostum Peter Crombie'nin ölümü beni derinden üzdü. Yetenekli bir sanatçıydı. Sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda muazzam derecede becerikli bir yazardı. Daha da önemlisi zeki olduğu kadar sevecendi ve ben onu tanıdığım için daha iyi biriyim" sözleriyle andı.

        2000 yapımı filmi 'Köpeğim Skip'te (My Dog Skip) Crombie'yi oyuncu kadrosuna alan Russell ise "Harika, şefkatli, zarif bir adam ve muhteşem bir oyuncu olan arkadaşım Peter Crombie huzur içinde yatsın. Peter, Köpeğim Skip'te 'kötü adamı' oynayarak bana bu büyük yeteneğini bahşetti ve dünyanın dört bir yanındaki köpek seven kişileri korkutmada mükemmel bir iş çıkardı. Umarım artık huzur içindedir. Yolun açık olsun üstat" diye yazdı.

        26 Haziran 1952'de doğan Crombie'nin diğer film ve TV yapımları arasında 'Perfect Strangers', 'Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz' (Star Trek: Deep Space Nine), 'The Doors', 'Katil Doğanlar' (Natural Born Killers), 'Law & Order' ve 'Bozulan Yeminler' (Broken Vows) yer alıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Peter Crombie
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