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        Haberler Kültür-Sanat Resim Peter Hristoff'tan 'Euphemia ve Kızlar' sergisi

        Peter Hristoff'tan 'Euphemia ve Kızlar' sergisi

        Eserlerinden bazıları MoMA'da sergilenmekte olan İstanbul doğumlu, New York'lu sanatçı Peter Hristoff'un, 'Euphemia ve Kızlar' 9-30 Kasım tarihleri arasında Yeldeğirmeni Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:02
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        'Euphemia ve Kızlar' sergisi
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        Yeldeğirmeni Sanat’ta Kasım ayı boyunca, caz ve klasik müzik konserlerinin yanı sıra özgün bir sergiye yer veriliyor. Yapıtlarından bazıları bugünlerde MoMA’da sergilenmekte olan İstanbul doğumlu, New York’lu sanatçı Peter Hristoff, 'Euphemia ve Kızlar' Sergisi ile Yeldeğirmeni Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

        Sanatçı bu sergide, 1895’te inşa edilen Sainte Euphemie Fransız Yatılı Kız Okulunun kilisesi, bugünkü adıyla Yeldeğirmeni Sanat’ın ve bulunduğu bölgenin tarihine gönderme yapan, onbir diptikten oluşan bir enstalasyonla yer alıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel gerçekleşecek sergi 9 Kasım'da kapılarını açacak. - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında

        Peter Hristoff
        Peter Hristoff

        Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin üçüncü kuşak sanatçısı Peter Hristoff’un eserleri MS 3. yüzyılda yaşamış olan Kalkedonlu Azize Euphemia'nın hikayesinden, Yeldeğirmeni semtinde yaşayan kendi ailesinden kadınların hikayesine uzanıyor.

        Mezunu olduğu New York Görsel Sanatlar Akademisi’nde (SVA) öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, resim, özgün baskı, halı dokuma ve kağıt üzerine gibi pek çok türde eserler üretiyor.

        Hristoff’un yapıtları MoMA, Metropolitan Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanat Müzesi ve Yapı Kredi Kültür Merkezi gibi dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde sergilenmekte ve özel koleksiyonlarda yer almakta.

        Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan titiz restorasyon çalışmaları ile 2011’de Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Yarışmasında ödüle layık bulunan Yeldeğirmeni Sanat’ın mekan algısına güçlü bir değer ve bölgenin hatıralarına kalıcılık sağlaması açısından ayrıca bir önem taşıyan ‘’Euphemia ve Kızlar’’ sergisi süresince 1900’lerin başlarında bestelenmiş eserlerin seslendirileceği konserlere de yer verilecek.

        'Euphemia ve Kızlar' sergisi 30 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeldeğirmeni Sanat
        #Peter Hristoff
        #Euphemia ve Kızlar
        #sergi
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