Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiPetrol fiyatı salgın öncesi seviyesine döndü - petrol
ABONE OL

Petrol fiyatı salgın öncesi seviyesine döndü

Brent petrol OPEC'in üretim kısıtlamalarının devam etmesi ve ABD'de koronavirüs destek paketinin hayata geçmesi önünde bir engel kalmamsıyla bugün yüzde 1.5 yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 13 ayın ardından ilk kez 60 doların üzerine tırmandı

Petrol fiyatı salgın öncesi seviyesine döndü - petrol
HABERTURK.COM / Ajanslar

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.5 yükselerek Ocak 2020'den bu yana ilk kez 60 doların üzerine tırmandı. Brent petrol geçen yıl koronavirüs sebebiyle yaşanan taşlepteki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz yılın nisan ayında 33 dolara kadar gerilemişti.

Ancak kasım ayından sonra özellikle aşı konusundaki gelişmelerin yarattığı olumlu hava ve petrol üretimindeki kesintiler petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine yol açtı. Bugün itibarıyla petrol fiyatlarında son 3 ayda yaklaşık yüzde 50'lik artış yaşanmış oldu.

Bugünkü yükselişte ise ABD'de yeni koronavirüs destek paketine ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece ekonomik destek paketi, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek. Yani paketin hayata geçmesinin önünde bir engel kalmadı.

UYUM YÜZDE 101

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı kararına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması da yükselişe katkıda bulundu. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 milyar varil azaltıldığı belirtildi.

Bunların yanında uzmanlar özellikle Asya'da petrol talebinin son 1 ayda yükselmeye başladığına dikkat çekti.

E-TİCARET DESTEĞİ

Küresel talep ise uluslararası uçuşlardaki düşüş nedeniyle henüz eski günlerine dönemedi. Yine de talebin canlı kalmasına yardımcı olan bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi e-ticaret. E-ticarette artan yoğunluk mal taşımacılığını da artırmış durumda. Bunun yanında e-ticaret plastik paketlemeye olan talebi de artırıyor. Plastik üretiminde ham petrol kullanılması dolaylı olarak petrol fiyatlarının da etkilenmesine yol açıyor.

TALEBİN ESKİYE DÖNMESİ ZAMAN ALACAK

Tabii gerçek manada petrol talebinin eskiye dönmesi için salgının etkilerinin aşılması ve ekonomilerin toparlaması gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada küresel enerji talebinin pandemi öncesi seviyelere dönmesinin yıllar alabileceğini ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğalgazdan elektrik üretimi 2020'de kuraklık nedeniyle yüzde 21 arttı
ENERJİDoğalgazdan elektrik üretimi arttı
Brent petrolün varili 59,79 dolar
ENERJİBrent petrol 60 dolar sınırında
Bakan Pakdemirli: 2020'de HES'lerde üretilen elektrikle ekonomiye 31,2 milyar lira katkı sağlandı
ENERJİHES'lerden 31.2 milyar lira gelir
Mücevher sektöründe geçen ay yüzde 13.4'lük artış
ENERJİEn fazla ihracat artışı mücevherde
Doğal gazda iki yıl üst üste "al ya da öde"
ENERJİDoğal gazda iki yıl üst üste "al ya da öde"
EPDK 12 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
ENERJİEPDK'dan 12 yeni üretim lisansı
Yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini vurdu
ENERJİYaptırımların bedeli 100 milyar dolar
Alman Steag Süloğlu rüzgar santralını satıyor
ENERJİAlman devi Trakya'daki santralı satıyor
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak
ENERJİABD'den yola çıktı! 8 Şubat'ta Türkiye'de
Brent petrolün varili 59,18 dolar
ENERJİBrent petrol 59 doları aştı