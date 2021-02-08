ING’den bir ilk: Dönemsel değil kalıcı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.5 yükselerek Ocak 2020'den bu yana ilk kez 60 doların üzerine tırmandı. Brent petrol geçen yıl koronavirüs sebebiyle yaşanan taşlepteki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz yılın nisan ayında 33 dolara kadar gerilemişti.

Ancak kasım ayından sonra özellikle aşı konusundaki gelişmelerin yarattığı olumlu hava ve petrol üretimindeki kesintiler petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine yol açtı. Bugün itibarıyla petrol fiyatlarında son 3 ayda yaklaşık yüzde 50'lik artış yaşanmış oldu.

Bugünkü yükselişte ise ABD'de yeni koronavirüs destek paketine ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece ekonomik destek paketi, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek. Yani paketin hayata geçmesinin önünde bir engel kalmadı.

UYUM YÜZDE 101

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı kararına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması da yükselişe katkıda bulundu. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 milyar varil azaltıldığı belirtildi.

Bunların yanında uzmanlar özellikle Asya'da petrol talebinin son 1 ayda yükselmeye başladığına dikkat çekti.

E-TİCARET DESTEĞİ

Küresel talep ise uluslararası uçuşlardaki düşüş nedeniyle henüz eski günlerine dönemedi. Yine de talebin canlı kalmasına yardımcı olan bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi e-ticaret. E-ticarette artan yoğunluk mal taşımacılığını da artırmış durumda. Bunun yanında e-ticaret plastik paketlemeye olan talebi de artırıyor. Plastik üretiminde ham petrol kullanılması dolaylı olarak petrol fiyatlarının da etkilenmesine yol açıyor.

TALEBİN ESKİYE DÖNMESİ ZAMAN ALACAK

Tabii gerçek manada petrol talebinin eskiye dönmesi için salgının etkilerinin aşılması ve ekonomilerin toparlaması gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada küresel enerji talebinin pandemi öncesi seviyelere dönmesinin yıllar alabileceğini ifade etmişti.