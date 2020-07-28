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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) , Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılabilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacak. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacak.

Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilecek. Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek.

Öte yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gelirinin hesaplanmasında değişikliğe gidildi.