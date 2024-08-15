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        Haberler Bilgi Petrol Sevdası filmi oyuncuları: Petrol Sevdası filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

        Petrol Sevdası filmi oyuncuları: Petrol Sevdası filmi konusu nedir?

        Petrol Sevdası filmi 15 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği filmin senaryosu Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Petrol Sevdası filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:46
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        2020 yılında gösterime giren Petrol Sevdası filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk'ün başrolerini paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Petrol Sevdası filmi konusu ve oyuncuları...

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        PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Halil İbrahim Kurum

        Tuğba Melis Türk

        Selahattin Taşdöğen

        Suat Sungur

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