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Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kargo şirketlerinde arama yaptı.
Koku alan narkotik köpekleri ile arama yapan narkotik polisi, köpeklerin tepkisi üzerine batı illerine gönderilen peynir tenekelerini açtı. Peynirleri tenekelerden çıkaran polis, peynir suyunun içinde 26 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ayrıca 2019 yılında; narkotik timlerinin yaptığı 310 operasyonda, 901 Kilo 170,73 gram kubar esrar, 151 Kilo 666,55 gram toz esrar, 320,26 gram plaka esrar, 8 Kilo 650 gram skunk, toplam 1 ton 61 kilo 807,54 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9,54 gram eroin, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478,19 gram metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 94 Adet, sentetik ecza, 52 bin 250 adet ecstasy, ayrıca; 8 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50.451 TL ve 400 dolar para ele geçirilmiştir” denildi.
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