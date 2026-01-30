Habertürk
Habertürk
        Pezeşkiyan, BAE lideri ile görüştü

        Pezeşkiyan, BAE lideri ile görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, bölgesel gerilim ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:34
        Pezeşkiyan, BAE lideri ile görüştü
        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "bölgesel gerilimi" ele aldı.

        BAE resmi ajansı WAM’a göre, Al Nahyan ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi ele alan liderler, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

        Bin Zayid, görüşmede, BAE’nin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen tüm çaba ve girişimleri destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

        Görüşmede iki ülke lideri ayrıca, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması amacıyla diyalog ve diplomatik çözümlerin önemine dikkati çekti.

        İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin gerilimin azaltılması ve barışın sağlanması için sergilediği çabaya vurgu yaptı.

        İran Cumhurbaşkanı, görüşmede "İslam dünyasındaki birlik ve bütünlüğün kardeşlik bağı ile sağlamlaştırılması İran dış politikasının önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. İç politikada ise ülkedeki etnik ve siyasi tüm grupların bir arada uyum içerisinde varlığın sürdürmesine önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinin hiçbir zaman savaşı isteyen taraf olmadığını dile getiren Pezişkiyan, şunları kaydetti:

        "İran, savaşı tüm taraflar için yararlı görmemektedir. Ancak Batı, ortaya koyduğu bazı uygulamalar ile diplomasiye ve uluslararası hukuka bağlı olmadığını göstermiştir.

        İran’ın temel yaklaşımı, uluslararası hukuka bağlı kalarak karşılıklı saygı çerçevesinde sorunların çözümüne ilişkin diyalog kurmaktır. Ancak İran halkına yönelik her türlü saldırıya da kararlılıkla cevap verilecektir."

