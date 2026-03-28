        Haberler Dünya Pezeşkiyan: "İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir" | Dış Haberler

        Pezeşkiyan: "İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Pezeşkiyan: Saldırılara güçlü karşılık vereceğiz

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        Pezeşkiyan, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

        Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

        MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

        MSB'den yapılan açıklamada, "Toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir" denildi

