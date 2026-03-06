Canlı
        PFDK cezası sonrası Yener İnce'den açıklama! - Galatasaray Haberleri

        PFDK cezası sonrası Yener İnce'den açıklama!

        Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 21:02
        Ceza sonrası Yener İnce'den açıklama!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Sarı-kırmızılıların doktoru Yener İnce, konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

        Yener İnce'nin açıklaması şu şekilde:

        Takım doktoru olarak meslek hayatım boyunca görevimi daima etik ilkelere bağlı kalarak ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdim.

        Yaklaşık 3–4 yıl önce, o dönem kulüp sponsorumuz olan şirket platformunda ve yasal zeminde açılmış bir hesap üzerinden son derece sınırlı ve münferit birkaç işlem yapılmıştır. O dönemde bunun bir ihlal teşkil edebileceğini bilmediğimi özellikle belirtmek isterim.

        Bildiğiniz üzere bu konu federasyonun disiplin sürecine ilişkin bir husustur. Bu nedenle konunun kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır.

        Kişiliğimin ve değer anlayışımın temelinde, adaletin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği inancı vardır. Bu sebeple verilen karara itiraz etmeyeceğim. Adaletin futbolun tüm paydaşlarına eşit, tutarlı ve tereddütsüz biçimde uygulanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum.

        Saygılarımla.

