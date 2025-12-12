Habertürk
        PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüplere ve kulüp yöneticilerine verilen cezaları açıkladı.

        Giriş: 12.12.2025 - 01:53 Güncelleme: 12.12.2025 - 01:53
        PFDK'dan Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a ceza!
        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüpler ve yöneticilere verilen cezaları duyurdu.

        EN YÜKSEK CEZA G.SARAY'A!

        En yüksek para cezası 5.2 milyon TL ile Galatasaray'a uygulanırken, Beşiktaş'a 3.7 milyon TL, Fenerbahçe'ye 760 bin TL ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası kesildi.

        ADALI'YA 15, KAVUKCU'YA 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

        Kurul, yöneticilere de çeşitli men cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün men, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon TL para cezası ve 45 gün men cezası uygulandı.

        Çaykur Rizespor'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL, kulüp yöneticisi Hasan Yavuz Bakır'a ise 2 milyon TL para cezası ve 15 gün men verildi.

