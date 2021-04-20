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PFDK'dan Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi

PFDK'dan Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası
DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, akredite edilmediği T alanı ve soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi SERKAN TOPATAN'ın, akredite edilmediği yeşil zemine ve soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu ROMAN BEZJAK'ın, 14.04.2021 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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