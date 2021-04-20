DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, akredite edilmediği T alanı ve soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi SERKAN TOPATAN'ın, akredite edilmediği yeşil zemine ve soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu ROMAN BEZJAK'ın, 14.04.2021 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.