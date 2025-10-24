PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a hak mahrumiyeti cezası!

TFF'den yapılan açıklamada Gümüşdağ'a, kulübün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, RAMS Başakşehir de aynı gerekçeyle 2 milyon 700 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, Beşiktaş'a zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi, talimatlara aykırılık ve saha olaylarından dolayı 440 bin lira ceza verirken, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasman tribünü cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 454 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Samsunspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar ve deplasman tribünü cezası verilirken Fenerbahçe'ye ise bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün cezası uygulandı.

Kocaelispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 280 bin lira ve deplasman tribünü cezasına çarptırılırken, Hesap.com Antalyaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin lira ceza aldı.