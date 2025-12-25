Habertürk
        PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe para cezası! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

        Giriş: 25.12.2025 - 21:20 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:20
        PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza!
        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.

        Spor Bülteni - 23 Aralık 2025 (Türkiye Kupası'nda Dev Derbi)

        Türkiye Kupası'nda dev derbi. Fenerbahçe 16 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe'de eksik sayısı çok fazla. Beşiktaş 3 Puan istiyor. Euroleauge'in 18. Haftasında Fenerbahçe Beko Barcelona ile karşılaşıyor. Anadolu Efes Asvel deplasmanında.Spor Bülteni'nde Selen

