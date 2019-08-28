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Haberlerİş-Yaşam

Philip Morris ve Altria birleşme görüşmelerine başladı

DHA

2008 yılında ayrılan Philip Morris ve Altria şirketleri birleşme görüşmelerine başladı. Birleşme gerçekleşirse yeni şirketin değeri yaklaşık 208 milyar dolar olacak

zehir

Tütün şirketi Philip Morris ve Altria, 10 yıldan fazla süren ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek için görüşmelere başladı. En büyük e-sigara yatırımcısı Juul Labs´ın sahibi Altria ile Philip Morris 2008 yılında ayrılmıştı.

Philip Morris 120 milyar dolar, Altria´nın da 88 milyar dolarlık değeriyle iki şirket toplamda 200 milyar dolar üzerinde bir değere ulaşacak. Finansal hizmetler şirketi olan Wells Fargo analisti Bonnie Herzog, Jull´ün Philip Morris´e uluslarası büyüme anlamında iyi bir partner olacağını belirtti.

Altria en Marlboro markasının ABD'deki Philip Morris ise uluslararası pazarlardaki sahibi. Haberle birlikte  Philip Morris´ten sonraki en büyük tütün üreticisi olan British American Tobacco´nun hisseleri yüzde 3.0 düştü.

 

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