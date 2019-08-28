Tütün şirketi Philip Morris ve Altria, 10 yıldan fazla süren ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek için görüşmelere başladı. En büyük e-sigara yatırımcısı Juul Labs´ın sahibi Altria ile Philip Morris 2008 yılında ayrılmıştı.

Philip Morris 120 milyar dolar, Altria´nın da 88 milyar dolarlık değeriyle iki şirket toplamda 200 milyar dolar üzerinde bir değere ulaşacak. Finansal hizmetler şirketi olan Wells Fargo analisti Bonnie Herzog, Jull´ün Philip Morris´e uluslarası büyüme anlamında iyi bir partner olacağını belirtti.

Altria en Marlboro markasının ABD'deki Philip Morris ise uluslararası pazarlardaki sahibi. Haberle birlikte Philip Morris´ten sonraki en büyük tütün üreticisi olan British American Tobacco´nun hisseleri yüzde 3.0 düştü.