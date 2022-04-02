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Pide tarifi: Ramazan Pidesi tarifi, nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapılışı ve malzemeleri

Heyecan ile beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte sofralarımıza lezzet katan Ramazan pidesinin tarifini sizler için hazırladık. Ramazan pidesinin sıcacık ve nefis kokusuyla sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? Peki, "Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?" İşte, Ramazan pidesi yapılışı ve malzemeleri...

Pide tarifi: Ramazan Pidesi tarifi, nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapılışı ve malzemeleri

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının güzel yanlarından biri de iftar sofralarıdır. İftar sofralarının değişmeyen lezzeti Ramazan pidesini evde yapmak artık çok kolay. Sıcak ve leziz Ramazan pidesi için tarifi haberimizde derledik. İşte Ramazan pidesi malzemeleri ve yapılışı...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELER

3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı süt

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin. Açtığımız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Ramazan pideleriniz hazır!

Afiyet olsun...

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