Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş itirafı!

Polonya'da Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.

Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti.

Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.