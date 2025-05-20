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        Haberler Spor Transfer Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş itirafı! - Futbol Haberleri

        Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş itirafı!

        Gelecek sezon transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş için Polonya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:42
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        Genç yıldızın menajerinden Beşiktaş itirafı!
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        Polonya'da Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.

        Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti.

        Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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