Piknik yolunda feci kaza: Öğretmenlerden biri öldü, 3'ü yaralandı
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilerini pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada öğretmenlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki sürücünün bulunduğu 4 öğretmen yaralandı.
Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.