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        Haberler Gündem Güncel Piknik yolunda feci kaza: Öğretmenlerden biri öldü, 3'ü yaralandı

        Piknik yolunda feci kaza: Öğretmenlerden biri öldü, 3'ü yaralandı

        Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilerini pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada öğretmenlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:19
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        Öğretmenlerin aracı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki sürücünün bulunduğu 4 öğretmen yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #trafik kazası
        #öğretmen
        #Diyarbakır
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