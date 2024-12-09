Piksellerden sanal gerçekliğe: Video oyunlarının evrimi! Nasıl başladı ve nasıl devam ediyor?

ÇEVRİMİÇİ OYUN PATLAMASI

2000’li yılların başı, çevrimiçi oyunların hızlı bir şekilde büyüdüğü bir dönem oldu. World of Warcraft gibi oyunlar, milyonlarca aboneye ulaştı ve çevrimiçi oyunları ana akım haline getirdi. Bu dönemde, mobil oyunlar da yükselişe geçti. Angry Birds ve Candy Crush gibi oyunlar, geniş bir kitleye hitap ederek oyun oynama alışkanlıklarını değiştirdi.