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Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler? Pilav Üstü Aşk filmi konusu nedir? Pilav Üstü Aşk filmi oyuncu kadrosu

Pilav Üstü Aşk oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği, 2020 yapımı olan film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Pilav Üstü Aşk filmi konusu ve oyuncuları...

Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler? Pilav Üstü Aşk filmi konusu nedir? Pilav Üstü Aşk filmi oyuncu kadrosu

Romantik komedi türündeki yapım Pilav Üstü Aşk bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Pilav Üstü Aşk oyuncuları ve konusu...

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elvan Kaşıkçızade, ünlü bir restoran zincirinin tek varisidir. Rıdvan Merinos ise yaptığı pilavla İstanbul gece tayfasının ve taksicilerin vazgeçilmezidir. Elvan ve Rıdvan'ın yolu aynı amaç doğrultusunda kesişir ve ikili kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Hande Katipoğlu
Ferit Aktuğ
Ayhan Taş
Yıldız Asyalı
Tayfun Sav
Levent Sülün
Ebrar Demirbilek

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