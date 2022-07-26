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Pilotaj taban puanları 2022: Pilotaj YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

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Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 6+0
5+0
3+0
 6
5
3
 1.580
3.210
6.029
 417,60224
432,92749
421,01603
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 2.371
3.230
3.520
14.700		 407,76379
432,80589
432,87202
388,84925
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.855
4.790
6.142
8.990		 391,59167
422,98194
420,60309
400,30369
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 11.950
9.080
7.454
7.590		 370,19593
407,58590
416,17526
404,21934
Ege Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.607
8.760
10.530
10.500		 373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.044
10.100
10.910
12.300		 370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.014
9.720
11.233
14.300		 374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.209
10.600
12.281
14.400		 371,84068
403,72496
404,63242
389,23641
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
9+0
9+0
10+0		 8
9
9
10		 15.290
11.600
12.345
9.950		 363,88586
401,48466
404,52026
398,09610
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
9+0
6+0
7+0		 8
9
6
7		 16.274
13.200
14.328
17.800		 362,31959
398,02967
400,84426
384,00099
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 15.451
13.100
15.034
17.400		 363,61696
398,30087
399,74540
384,57842
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 15.673
14.400
15.590
18.000		 363,28317
395,70959
398,87317
383,75805
Dicle Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 14.643
15.600
16.288
13.100		 365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
65+2
65+2		 52
62
67
67		 15.069
15.200
17.580
21.200		 364,28468
394,42676
396,01508
379,54167
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 16.298
15.900
18.253
18.200		 362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 16.146
15.900
18.694
30.200		 362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 20.283
16.900
19.541
22.700		 356,36992
391,67225
393,39311
377,77893
Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 21.342
18.600
19.803
22.200		 354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 18.721
18.200
19.916
24.000		 358,57117
389,69119
392,87852
376,20941
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 19.314
17.600
20.782
23.300		 357,72978
390,62313
391,80059
376,98976
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 19.331
19.500
23.223
30.500		 357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 21.378
20.700
23.243
26.600		 354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 23.482
21.900
23.359
27.900		 352,21918
384,38283
388,68250
372,06505
Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 20.392
19.900
23.676
27.300		 356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
İnönü Üniversitesi (Malatya) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 24.201
22.500
23.727
28.300		 351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 21.228
21.200
24.468
29.400		 355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 23.423
22.000
25.217
33.300		 352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
Selçuk Üniversitesi (Konya) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 22.844
22.600
25.742
 353,03612
383,40865
386,05660
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 24.827
23.100
26.465
33.200		 350,57566
382,81247
385,28099
367,27810
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 25.453
23.300
27.283
36.400		 349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 26.084
24.300
27.673
33.700		 349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 29.545
27.500
29.474
33.100		 345,51588
377,63676
382,38298
367,37209
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 29.522
28.700
29.572
32.300		 345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
Trakya Üniversitesi (Edirne) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 30.416
26.000
29.763
35.700		 344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 29.892
28.000
30.249
39.500		 345,17100
377,05224
381,58353
362,08918
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 27.502
26.100
30.454
39.100		 347,57848
379,31548
381,40466
362,44492
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 31.946
28.400
31.180
37.400		 343,24287
376,69754
380,77055
363,72559
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 27.503
26.200
31.302
 347,57560
379,14336
380,65008
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 27.738
27.600
31.317
41.100		 347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 29.066
27.300
32.030
39.800		 346,00914
377,84953
379,99665
361,86612
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 32.257
29.200
32.415
41.100		 342,92942
375,90710
379,65343
360,92243
Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 31.546
32.100
32.465
40.400		 343,58256
372,96055
379,62029
361,43320
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 31.274
28.700
33.488
43.800		 343,81130
376,33511
378,73189
359,06960
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 32.534
29.900
33.704
43.100		 342,64600
375,09491
378,54115
359,54478
Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 34.108
30.100
34.450
43.100		 341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 34.381
30.700
34.710
44.700		 341,00113
374,33057
377,72605
358,44902
Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 33.181
30.800
34.711
40.500		 342,04147
374,20956
377,72582
361,35558
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 34.238
31.200
34.775
43.700		 341,13730
373,79937
377,68237
359,10122
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 35.384
31.300
35.081
47.100		 340,12869
373,70877
377,40402
356,87703
Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 35.517
31.700
35.476
48.500		 340,02245
373,37828
377,07847
355,97945
Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 36.190
31.600
35.607
43.900		 339,44531
373,40759
376,97064
358,95029
Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 36.828
32.100
36.110
49.700		 338,88801
372,91104
376,55857
355,20544
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 36.752
32.000
36.282
49.600		 338,95720
373,09631
376,42531
355,23987
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
70+2		 52
52
52
72		 35.852
31.900
36.401
46.900		 339,73885
373,12333
376,32633
357,01405
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
65+2		 52
52
52
67		 37.129
33.000
37.415
50.200		 338,65478
372,09172
375,53310
354,88291
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 37.771
33.300
37.472
47.900		 338,11709
371,81173
375,48287
356,36380
Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 41
37.292
34.300
38.118		 338,52117
370,80983
374,95946
358,59677
Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 39.280
33.400
38.577
51.400		 336,91242
371,67313
374,59504
354,16325
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 39.243
34.500
38.669
50.700		 336,94456
370,60164
374,53197
354,57059
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 40.000
34.400
38.884
50.900		 336,34185
370,74486
374,35490
354,41928
Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 38.242
34.000
39.280
53.200		 337,74014
371,09561
374,07661
353,05840
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 39.474
34.500
39.294
56.200		 336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 39.626
34.900
40.297
53.700		 336,65879
370,25183
373,34262
352,75584
Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 40.383
35.300
40.300
60.500		 336,03227
369,94082
373,34122
348,98292
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 38.757
35.000
40.956
50.600		 337,32372
370,21949
372,87074
354,59587
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 40.462
35.900
41.419
49.200		 335,97151
369,42522
372,56086
355,49978
Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 41.356
35.500
41.585
59.900		 335,31567
369,74205
372,42974
349,25340
Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 42.144
36.200
42.465
69.400		 334,71782
369,14846
371,80685
344,50456
Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 41.683
36.500
43.823
58.300		 335,05975
368,89072
370,84790
350,16293
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 38.256
34.900

 337,73151
370,28019
Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 43.654
37.600
47.630
67.100		 333,57105
367,91672
368,28958
345,58457
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 7+0
7+0
3+0
3+0		 7
7
3
3		 45.557
40.800
51.871
92.800		 332,20542
365,33187
365,65789
334,50194
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 34+0
30+0
12+0
 34
30
12
 53.442
45.500
76.833
 327,00400
361,79607
352,56682
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 7+0
15+0
13+0
15+0		 7
15
13
15		 46.183
49.700
73.648
115.000		 331,76389
358,90638
354,00707
326,42552
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 20+0
15+0
8+0
5+0		 20
15
8
5		 69.076
64.700
77.875
109.000		 318,33602
349,78240
352,08850
328,42048
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 5+0
6+0
8+0
5+0		 5
6
8
5		 51.413
62.800
93.449
130.000		 328,28828
350,87728
345,58836
321,83853
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 17+0
25+0
6+0
5+0		 17
25
6
5		 95.418
106.000
87.832
126.000		 306,72708
330,96801
347,81556
323,09886
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 3+0
3+0
5+0
3+0		 3
3
5
3		 69.208
72.500
104.458
165.000		 318,26376
345,68477
341,31173
312,17279
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
42+0
28+0
24+0		 42
42
28
24		 103.085
77.800
147.909
133.000		 303,78481
343,12059
327,44317
321,02984
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 9+0
12+0
8+0
11+0		 9
12
8
11		 79.988
79.200
101.673
131.000		 313,19616
342,40302
342,35392
321,43587
Girne Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 3+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 70.836
81.800
105.585
141.000		 317,45135
341,16642
340,90294
318,53066
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
51+0
14+0
10+0		 42
51
14
10		 117.773
84.000
141.283
178.000		 298,72085
340,20108
329,33679
308,95250
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
51+0
46+0
25+0		 42
51
46
21		 109.999
124.000
249.041
Dolmadı		 301,32659
324,61728
303,84274
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 31+0
30+0
13+0
20+0		 31
30
11
4		 179.530
159.000
Dolmadı
Dolmadı		 281,27854
314,09117
Dolmadı
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 2+0
10+0

 2
10

 149.888
188.000

 288,92911
306,39370
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 10+0
15+0
12+0
25+0		 10
6
1
-		 223.715

Dolmadı
Dolmadı		 271,52591

Dolmadı
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 22+0
15+0
7+0
11+0		 22
9

-		 261.418

Dolmadı
Dolmadı		 264,27133

Dolmadı
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 6+0
6+0
7+0
16+0		 6
5

1		 285.586

Dolmadı
Dolmadı		 260,00250

Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 9+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 5+0
7+0
7+0
7+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Girne Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 13+0
13+0

 3
1

 Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 16+0
13+0
8+0
6+0		 9
7

-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 3+0
5+0
5+0
5+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0
23+0
20+0
30+0		 4
1
4
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 2+0
3+0
3+0
3+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 17+0
17+0

 4
5

 Dolmadı


 Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 9+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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