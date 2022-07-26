Pilotaj bölümü taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanı en çok araştırılan bölümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2022 pilotaj bölümü taban puanları ve kontenjan sayıları kaç? Merak edenler için pilotaj bölümü taban puanlarını haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 pilotaj bölümü taban puanları...
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
3+0
—
|6
5
3
—
|1.580
3.210
6.029
—
|417,60224
432,92749
421,01603
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|2.371
3.230
3.520
14.700
|407,76379
432,80589
432,87202
388,84925
|Hacettepe Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.855
4.790
6.142
8.990
|391,59167
422,98194
420,60309
400,30369
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|11.950
9.080
7.454
7.590
|370,19593
407,58590
416,17526
404,21934
|Ege Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.607
8.760
10.530
10.500
|373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
|Marmara Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|12.044
10.100
10.910
12.300
|370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
|Gazi Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.014
9.720
11.233
14.300
|374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.209
10.600
12.281
14.400
|371,84068
403,72496
404,63242
389,23641
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
9+0
9+0
10+0
|8
9
9
10
|15.290
11.600
12.345
9.950
|363,88586
401,48466
404,52026
398,09610
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
9+0
6+0
7+0
|8
9
6
7
|16.274
13.200
14.328
17.800
|362,31959
398,02967
400,84426
384,00099
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|15.451
13.100
15.034
17.400
|363,61696
398,30087
399,74540
384,57842
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|15.673
14.400
15.590
18.000
|363,28317
395,70959
398,87317
383,75805
|Dicle Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|14.643
15.600
16.288
13.100
|365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
|Akdeniz Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
65+2
65+2
|52
62
67
67
|15.069
15.200
17.580
21.200
|364,28468
394,42676
396,01508
379,54167
|Çukurova Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|16.298
15.900
18.253
18.200
|362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|16.146
15.900
18.694
30.200
|362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|20.283
16.900
19.541
22.700
|356,36992
391,67225
393,39311
377,77893
|Erciyes Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|21.342
18.600
19.803
22.200
|354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
|Kocaeli Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|18.721
18.200
19.916
24.000
|358,57117
389,69119
392,87852
376,20941
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|19.314
17.600
20.782
23.300
|357,72978
390,62313
391,80059
376,98976
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|19.331
19.500
23.223
30.500
|357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|21.378
20.700
23.243
26.600
|354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|23.482
21.900
23.359
27.900
|352,21918
384,38283
388,68250
372,06505
|Mersin Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|20.392
19.900
23.676
27.300
|356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|24.201
22.500
23.727
28.300
|351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
|Gaziantep Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|21.228
21.200
24.468
29.400
|355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|23.423
22.000
25.217
33.300
|352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|22.844
22.600
25.742
—
|353,03612
383,40865
386,05660
—
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|24.827
23.100
26.465
33.200
|350,57566
382,81247
385,28099
367,27810
|Balıkesir Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|25.453
23.300
27.283
36.400
|349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
|Sakarya Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|26.084
24.300
27.673
33.700
|349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
|Trabzon Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|29.545
27.500
29.474
33.100
|345,51588
377,63676
382,38298
367,37209
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|29.522
28.700
29.572
32.300
|345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|30.416
26.000
29.763
35.700
|344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|29.892
28.000
30.249
39.500
|345,17100
377,05224
381,58353
362,08918
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|27.502
26.100
30.454
39.100
|347,57848
379,31548
381,40466
362,44492
|Adıyaman Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|31.946
28.400
31.180
37.400
|343,24287
376,69754
380,77055
363,72559
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|27.503
26.200
31.302
—
|347,57560
379,14336
380,65008
—
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|27.738
27.600
31.317
41.100
|347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|29.066
27.300
32.030
39.800
|346,00914
377,84953
379,99665
361,86612
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|32.257
29.200
32.415
41.100
|342,92942
375,90710
379,65343
360,92243
|Siirt Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|31.546
32.100
32.465
40.400
|343,58256
372,96055
379,62029
361,43320
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|31.274
28.700
33.488
43.800
|343,81130
376,33511
378,73189
359,06960
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|32.534
29.900
33.704
43.100
|342,64600
375,09491
378,54115
359,54478
|Ordu Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|34.108
30.100
34.450
43.100
|341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|34.381
30.700
34.710
44.700
|341,00113
374,33057
377,72605
358,44902
|Atatürk Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|33.181
30.800
34.711
40.500
|342,04147
374,20956
377,72582
361,35558
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|34.238
31.200
34.775
43.700
|341,13730
373,79937
377,68237
359,10122
|Düzce Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|35.384
31.300
35.081
47.100
|340,12869
373,70877
377,40402
356,87703
|Uşak Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|35.517
31.700
35.476
48.500
|340,02245
373,37828
377,07847
355,97945
|Aksaray Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|36.190
31.600
35.607
43.900
|339,44531
373,40759
376,97064
358,95029
|Amasya Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|36.828
32.100
36.110
49.700
|338,88801
372,91104
376,55857
355,20544
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|36.752
32.000
36.282
49.600
|338,95720
373,09631
376,42531
355,23987
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
70+2
|52
52
52
72
|35.852
31.900
36.401
46.900
|339,73885
373,12333
376,32633
357,01405
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
65+2
|52
52
52
67
|37.129
33.000
37.415
50.200
|338,65478
372,09172
375,53310
354,88291
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|37.771
33.300
37.472
47.900
|338,11709
371,81173
375,48287
356,36380
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|41
37.292
34.300
38.118
|338,52117
370,80983
374,95946
358,59677
|Sinop Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|39.280
33.400
38.577
51.400
|336,91242
371,67313
374,59504
354,16325
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|39.243
34.500
38.669
50.700
|336,94456
370,60164
374,53197
354,57059
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|40.000
34.400
38.884
50.900
|336,34185
370,74486
374,35490
354,41928
|Giresun Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|38.242
34.000
39.280
53.200
|337,74014
371,09561
374,07661
353,05840
|Kastamonu Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|39.474
34.500
39.294
56.200
|336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|39.626
34.900
40.297
53.700
|336,65879
370,25183
373,34262
352,75584
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|40.383
35.300
40.300
60.500
|336,03227
369,94082
373,34122
348,98292
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|38.757
35.000
40.956
50.600
|337,32372
370,21949
372,87074
354,59587
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|40.462
35.900
41.419
49.200
|335,97151
369,42522
372,56086
355,49978
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|41.356
35.500
41.585
59.900
|335,31567
369,74205
372,42974
349,25340
|Bayburt Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|42.144
36.200
42.465
69.400
|334,71782
369,14846
371,80685
344,50456
|Kafkas Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|41.683
36.500
43.823
58.300
|335,05975
368,89072
370,84790
350,16293
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|38.256
34.900
—
—
|337,73151
370,28019
—
—
|Hakkari Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|43.654
37.600
47.630
67.100
|333,57105
367,91672
368,28958
345,58457
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
3+0
3+0
|7
7
3
3
|45.557
40.800
51.871
92.800
|332,20542
365,33187
365,65789
334,50194
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
30+0
12+0
—
|34
30
12
—
|53.442
45.500
76.833
—
|327,00400
361,79607
352,56682
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
15+0
13+0
15+0
|7
15
13
15
|46.183
49.700
73.648
115.000
|331,76389
358,90638
354,00707
326,42552
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
15+0
8+0
5+0
|20
15
8
5
|69.076
64.700
77.875
109.000
|318,33602
349,78240
352,08850
328,42048
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
8+0
5+0
|5
6
8
5
|51.413
62.800
93.449
130.000
|328,28828
350,87728
345,58836
321,83853
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
25+0
6+0
5+0
|17
25
6
5
|95.418
106.000
87.832
126.000
|306,72708
330,96801
347,81556
323,09886
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
3+0
|3
3
5
3
|69.208
72.500
104.458
165.000
|318,26376
345,68477
341,31173
312,17279
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
28+0
24+0
|42
42
28
24
|103.085
77.800
147.909
133.000
|303,78481
343,12059
327,44317
321,02984
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
12+0
8+0
11+0
|9
12
8
11
|79.988
79.200
101.673
131.000
|313,19616
342,40302
342,35392
321,43587
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|70.836
81.800
105.585
141.000
|317,45135
341,16642
340,90294
318,53066
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
51+0
14+0
10+0
|42
51
14
10
|117.773
84.000
141.283
178.000
|298,72085
340,20108
329,33679
308,95250
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
51+0
46+0
25+0
|42
51
46
21
|109.999
124.000
249.041
Dolmadı
|301,32659
324,61728
303,84274
Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|31+0
30+0
13+0
20+0
|31
30
11
4
|179.530
159.000
Dolmadı
Dolmadı
|281,27854
314,09117
Dolmadı
Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
10+0
—
—
|2
10
—
—
|149.888
188.000
—
—
|288,92911
306,39370
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
15+0
12+0
25+0
|10
6
1
-
|223.715
—
Dolmadı
Dolmadı
|271,52591
—
Dolmadı
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
15+0
7+0
11+0
|22
9
—
-
|261.418
—
Dolmadı
Dolmadı
|264,27133
—
Dolmadı
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
6+0
7+0
16+0
|6
5
—
1
|285.586
—
Dolmadı
Dolmadı
|260,00250
—
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
7+0
7+0
7+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
13+0
—
—
|3
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+0
13+0
8+0
6+0
|9
7
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
23+0
20+0
30+0
|4
1
4
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
17+0
—
—
|4
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
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