Pilotaj bölümü taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanı en çok araştırılan bölümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2022 pilotaj bölümü taban puanları ve kontenjan sayıları kaç? Merak edenler için pilotaj bölümü taban puanlarını haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 pilotaj bölümü taban puanları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.