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Ünlü oyuncu eşi Yağmur Atacan'ın 11 yıl önce bugün evlilik teklifinde bulunduğunu sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: Hani bana 11 sene önce bugün 'benimle evlenir misin?' demiştin ya, evet, her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni çok seviyorum.