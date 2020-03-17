Pınar Altuğ Atacan: İnanılır gibi değil - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok yerinde insanlar evden dışarı çıkmayarak önlem almaya devam ediyor.

Türkiye'de de tedbir alan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, önceki gün Instagram'ın hikaye kısmına eklediği bir kare ile dikkat çekti.

"DEVLET YETKİLİLERİ BAS BAS BAĞIRIYOR"

Altuğ, bir mağazanın indirim yapması ve binlerce insanın oraya akın etmesine "Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek sitem etti.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Gerekli izolasyon kurallarına uyan ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları yakından takip eden oyuncu, indirime rağbet eden kalabalığın görüntüsünü paylaşarak "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil" ifadeleriyle ateş püskürdü.