Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus” sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların tepkisinine neden oldu. Atalay'ın amacı ülkede çocuklara farklı kültürleri öğreten çizgi karakterin 50. yaşını kutlamaktı.

Televizyon kanalında 8 saniye Türkçe’yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay’a “Türkiye’ye git, Türkçe Almanya’ya ait değildir” sözleriyle linç kampanyası başlattı.

TELEVİZYON VERGİLERİNİ GERİ İSTEDİLER

Pınar Atalay’a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini yetkililerden geri talep etti.