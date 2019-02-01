İHA'nın haberine göre, on gün kadar önce meydana gelen kazanın ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan ve sol bacağındaki kaval kemiğinin 2 yerinden kırılması sonucunda bacağına platin takılan Pınar Aylin, 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.
"KAFA ÜSTÜ TAŞIN ÜZERİNE UÇTUM"
Hastanedeki son gününde gazetecilere konuşan Aylin, üç köpeğinden birisi olan Mira'nın aşırı sevgisi sonucu oluşan kazayla ilgili, Kızım Maya ile eve geldik. Arabayı park ettim. Maya köpeklerle oynadı. Ben de şöyle bir okşayıp eve doğru yürüdüm. Maya, onlarla fazla haşır neşir oldu. Bizim Mira'mızla oynayarak mutlu oldu. Toplam üç köpeğimiz var. Mira, sanıyorum Maya ablasıyla oynarken fazla mutlu olurken, annesiyle de oynamak istedi. Üzerime doğru koştu. Öyle bir üzerime geldi ki, beni düşürdü. Sanki balyozla vurulmuş gibi bacağımın kaval kemiği kırıldı. Kafa üstü taşın üzerine uçtum. Aslında ben başımdan korktum, ama bacağım kırıldı. Buna da şükür. Pis kırık deniliyor, kaval kemiğim 2 yerden kırıldı. Düştüğüm yerde kaldım" diyerek yaşadığı acı anı anlattı.
"KEMİK ACISI BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"
Ambulans ile Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi'ne getirildiğini söyleyen Pınar Aylin, "Önce ultrasona girdim. Çok şükür kafamda bir şey çıkmadı. En çok ondan korkuyordum; ama bacağımın acısı da çok fazlaydı. Hastanede emin ellerdeydim. Sağolsunlar. Doktorlarım harika bir ameliyat yaptı. Üçüncü günün sonunda acılarım bitti. Bugün onuncu gün. Çok şükür taburcu oluyorum. O kadar acım ve ağrım vardı ki, kimseye haber vermek aklıma gelmedi. Şu anda çok iyi göründüğüme bakmayın. Çok ciddi bir şey yaşadım. Kemik acısı başka bir şeymiş. Daha önce bilmiyordum. Ayrıca çok da riskliydi. Açık yara vardı. Enfeksiyon riskinden dolayı 3 gün ameliyata almadılar. Sancılar dursun diye ilaç verdiler" diye anlattı.
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