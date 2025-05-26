Pınar Deniz'den 6 ay sonra gelen soyadı güncellemesi

Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girmişti. Nikâhlarının ardından kısa süre içinde bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Bir erkek bebek sahibi olan çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşarken, oğullarına 'Fikret Hakan' adını verdi.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez hesabında yaptığı bir değişiklikle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Kaan Yıldırım’ın soyadını kullanarak profil adını 'Pınar Deniz Yıldırım' olarak güncelledi.

Fotoğraflar: Insagram