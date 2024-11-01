Pınar Deniz: Nereden nereye
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz, hamilelik öncesi ve sonrasını kıyasladı; "Nereden nereye"
Eylül ayında Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve yaklaşık 4 aylık hamile olan Pınar Deniz, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
İlk kez anne olacak olacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu, hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği bu fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden..." notuyla yayımladı.