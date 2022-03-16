PINAR'IN YENİ AŞKI

Ünlü oyuncu, Kirazcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Deniz, birkaç gün önce Emirgan'daki bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görüldü. Eğlence turuna çıkan çift, "Yeni bir aşk doğdu!" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Taraflar, henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı açıklama yapmadı.

Ayrıca Gönenli, daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile de birliktelik yaşamıştı.