Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Pınar Deniz, hamilelik süreci hakkında konuştu: Kaan daha çok aşeriyor - Magazin haberleri

        Pınar Deniz: Kaan daha çok aşeriyor

        Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve 3 aylık hamile olan Pınar Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Aşerme olmadığını söyleyen Deniz; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz ile birlikte Mabel Matiz'in konserini izlemeye Harbiye'ye gitti.

        Üç aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz; "Erkek çocuğu ama ismi belli değil" dedi.

        2

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Öte yandan Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili de konuşan Deniz; "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. 'Ne yapılabilir' diye kendi adıma düşünmeye çalışıyorum. Oğuzhan Uğur'un programına katıldık. Bizim üzerimize düşen muhakkak görevler vardır. Takipçi sayımız ve görünür olduğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bizi aşan durum. Her gün kötü olunabilir duygusuyla uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum" diye konuştu.

        3

        "KENDİ ADIMA KORKMAK ŞIMARIKLIK GELİYOR"

        Pınar Deniz, gazetecilerin, "Doğum yapacaksınız bu durum sizi korkuttu mu?" sorusuna ise "Kendi adıma bir şeyden korkmuyorum. Korkunç şeyler yaşıyoruz, kendi adıma korkmak şımarıklık geliyor" yanıtını verdi.

        4

        "BİR SÜRÜ ŞEY ALDIM"

        Ayrıca bebek için hazırlıklara başladığını söyleyen Pınar Deniz; "Dayanamayıp bir sürü şeyler aldım" dedi. Projelere bir süre ara verip dinleneceğini ifade eden Deniz; bu konuda şunları söyledi; "Uzun süre yeterince çalıştım dinlenmek hakkım olduğunu düşünüyorum. Sağlıkla çocuğumu dünyaya getirip, sonra dönüş yapacağım."

        5

        "KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

        Hamilelik süreci hakkında da konuşan Pınar Deniz, aşerme olmadığını ifade edip; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

        #Pınar Deniz
        #hamilelik
        #Kaan Yıldırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır