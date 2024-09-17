Pınar Deniz'in nikâh hazırlığı başladı
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde evlenecek olan Pınar Deniz'in nikâh hazırlığı başladı
Giriş: 17.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:20
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1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturacak.
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Kaan Yıldırım ile ilk kez anne - baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz, nikâh için hazırlanmaya başladı.
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Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kız kardeşinin makyajı yapılırken çektiği fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.
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