Pınar Deniz: Tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz
Pınar Deniz, çıktığı tatilde Yunanistan'ın ardından İtalya'ya geçti. Deniz, "Tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı
Giriş: 18.07.2023 - 17:43
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Pınar Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için soluğu Yunanistan'da almıştı.
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Tatilde objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, rotayı bu kez İtalya'ya çevirdi.
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Siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren Pınar Deniz, "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.