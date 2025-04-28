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        Haberler Magazin Pınar Deniz’den oğlu Fikret Hakan ile ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Pınar Deniz’den oğlu Fikret Hakan ile ilk paylaşım

        İlk çocuğunu kucağına alan Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan ile ilk paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:26
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        Fikret Hakan ile ilk paylaşım
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        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, 17 Eylül 2024'te Roma'da dünyevine girmiş ve kısa bir süre sonra çocuk müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

        Geçtiğimiz günlerde erkek bebeklerine kavuşan çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oyuncu çift, oğullarına Fikret Hakan adını vermişti.

        Annelik sürecine dair zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Pınar Deniz, son olarak Fikret Hakan ile birlikte çekilen ilk karelerini takipçileriyle buluşturdu.

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        Ünlü oyuncu, yaptığı bu paylaşıma; "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
        #fikret hakan
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