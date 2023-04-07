DHA

Bu sezon evinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup eden Kaf-Kaf, aynı galibiyet sayısıyla tek basamak altında yer alan rakibini de yenerek hem puan tablosundaki yerini sağlamlaşırmayı, hem de Anadolu Efes'i ikili averajda da geçmeyi planlıyor.



İlk yarıda İstanbul'daki uzatmaya giden maçı 112-111 kazanan Karşıyaka, yine kazanırsa 3'üncü sıradaki yerini koruyup Play-Off'ta saha avantajı için önemli bir adım atacak. Bu sezon evinde art arda 8 galibiyetin ardından lider Türk Telekom'a yenilen Karşıyaka'da taraftarların Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu yine tıklım tıklım doldurmaları bekleniyor. Maçın biletleri tam 100, öğrenci 50, VIP 400 ve 2000 TL'den satılıyor. THY Euroleague'da üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, dün Fenerbahçe Beko'ya 103-86 yenilerek bu sezon Play-Off'u ıskaladı.