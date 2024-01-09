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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka deplasmanda Rio Breogan'la karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka deplasmanda Rio Breogan'la karşılaşacak

        Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'la deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:41
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        Pınar Karşıyaka, Breogan deplasmanında
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında yarın saat 22:30'da İspanyol ekibi Rio Breogan'la deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka İspanya'da Lugo Spor Salonu'nda oynanacak.

        İzmir'deki karşılaşmayı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi sonuçta üçüncü ve son müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

        Organizasyonda deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, son 2 sezonda play-in oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı.

        Eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile play-in'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak.

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        Yeşil-kırmızılı ekip, bugün özel uçakla İspanya'ya gidecek.

        AVRUPA'DA 263. KARŞILAŞMA

        Avrupa kupalarında 263. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Bu müsabakalarda 20 bin 867 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 331 sayı gördü.

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