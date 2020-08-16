Pınar Karşıyaka yasak savdı

FIBA'nın bu yıl artırdığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı desteği, yönetim ve sponsor Yaşar Holding'in katkısı, FIBA ve menajerlerle kurulan iyi ilişkiler ve taksitlendirmeyle süreç içinde 7 dosyayı temizleyen Kaf-Kaf, en büyük belası Dustin Hogue konusunda da mutlu sona ulaştı. Son 4 sezondur biriken 400 bin Euro borcun 300 bin Euro tutarındaki kısmı kapatılırken 100 bin Euro ise taksite bağlandı.

Yeşil-kırmızılılar, takımda 2016-2017 sezonunda forma giyen Kevin Dillard ve menajerine 70 bin Dolar, J'Covan Brown'a 40 bin Dolar, Josh Boone'a 35 bin Dolar, 2018-2019 sezonunda görev yapan Assem Marei'ye 35 bin Dolar, menajerine 45 bin Dolar, Ervin Walker'ın menajerine 15 bin Euro, geçen sezonki kadrodan Tony Crocker'ın menajerine 19 bin Dolar ödeyerek 7 borç dosyasını tamamen kapattı. Takıma 2017-2018 sezonunda transfer edilip bonservis sorunu yüzünden hiç oynamadan giden Dustin Houge'a FIBA kanalıyla kesinleşmiş 195 bin Dolar alacağının yüzde 40'ı olan 75 bin Dolar ödendi. Yapılan görüşmeler sonunda Houge'un alacağı yapılandırıldı ve kalan kısmı Mart 2021'e kadar vadelendirildi. Bu ödemelerle yasak engelini aşan Karşıyaka rahat bir nefes aldı.

MORGAN DA İZMİR'DE

Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Raymar Morgan'ın da İzmir'e gelmesiyle kadro tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçecek ABD'li pivot ardından takımla antrenmanlara başlayacak. Daha önce de Kaf-Kaf'a transfer olup oynamadan ayrılan Morgan, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Şu an tüm dünyayı etkisi altına almış pandemi nedeniyle bambaşka koşullarda olsak da yıllar sonra Karşıyaka'da olmaktan ötürü son derece heyecanlıyım. Sahaya çıkmayı ve Pınar Karşıyaka formasıyla rekabetin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.