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HaberlerGündem3. SayfaTrabzon'daki kadın cinayetinde flaş gelişme! Pınar Kaynak'ın katili yakalandı! - Haberler
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Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen Pınar'ın katili yakalandı!

Trabzon'da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel istismara uğrayıp, göğsüne bıçak saplanarak ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, 2 sanığın delil uyuşmazlığından tahliye edilmesinin ardından yeniden inceleme başlatan jandarma ekipleri, katili yakaladı. Pınar'ın üzerinde bulunan sperm örnekleri ile genç kızı mahalleden tanıyan Mustafa G.'den (34) alınan örnekler eşleşti. Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. (47) gözaltına alındı

Trabzon'daki kadın cinayetinde flaş gelişme! Pınar Kaynak'ın katili yakalandı! - Haberler
Pınar Kaynak'ın katili yakalandı!
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DHA

Olay, 15 Ağustos 2017'de meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, bir kadına ait cansız beden buldu.

DHA'nın haberine göre, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen kadının 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

JANDARMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G. ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Mustafa G.'yi takibe aldı. Kaynak'ın katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

İLK İFADESİNDE 'TANIMIYORUM' DEMİŞ

Katil zanlısı Mustafa G.'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak'ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİ REDDETTİ, İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Mustafa G., ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanıdığını itiraf etti, mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını anlattı. İfadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G.’nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

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