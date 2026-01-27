Pınar Sabancı - İlhan Sabancı, çocukları Lia, Arya ve Yalçın ile Tayland'ın Phuket Adası'na gitti.

Pınar Sabancı, tatil boyunca macera dolu anlarını paylaştı.

Pınar Sabancı, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: Phuket, 'Tatil cenneti' tanımının hakkını tam olarak veren yerlerden biri. İnsanları, içten ve sıcacık. Bu sakin, telaşsız halleri size de hemen bulaşıyor, sinirleriniz alınmış gibi geziyorsunuz. Yeşil ve mavinin bin bir tonu, kartpostal gibi plajlar, bol baharatlı ve inanılmaz lezzetli yemekler... Tayland, başlı başına çok özel bir coğrafya ve gezilip görülecek daha çok yeri var.

REKLAM

Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ile akşam yemeğine çıktıkları ana dair de bir fotoğraf yayımladı.

Pınar Sabancı, dün İstanbul'a döndüğünü de bu fotoğrafla duyurdu.