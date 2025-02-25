Pınar Sabancı, buz denizinde yüzdü Pınar Sabancı, tatil için gittiği Baltık ülkelerinde eşsiz deneyimler yaşadı. Kutuplara yakın bir bölgede buzlu suda yüzmek, o deneyimlerden biri oldu

Habertürk Giriş: 25.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL