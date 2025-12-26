Habertürk
        Pınar Süt 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedefliyor

        Pınar Süt 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedefliyor

        Pınar Süt, 2050 yılına kadar karbon-nötr olma hedefiyle çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği merkeze alan projelerini sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:47
        2050'ye kadar karbon-nötr olmayı hedefliyor
        Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in 2050 yılı net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak kendi bünyesinde karbon nötr bir üretim modeli için çalışan Pınar Süt, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 25, su kullanımını yüzde 10, plastik tüketimini yüzde 10, atık oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

        "SIFIR ATIKLA ÜRETİM YAPIYORUZ"

        Sürdürülebilirlik vizyonlarının kuruluşlarından bu yana genlerine işlediğini söyleyen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; "Pınar Süt kurulduğu ilk günden bu yana tek bir hayalimiz var: Sağlıkla büyüyen nesiller… Çünkü biliyoruz ki ancak sağlıkla büyüyen nesiller, o güzel yarınları tasarlar. 50 yıldır dünyanın dört bir yanına, sofralara, her yaştan insana Pınar kalitesiyle birlikte sevgimizi taşıyoruz. Bizim için sadece lezzet değil, her öğünde fayda da önemli. Çocuklarımızın yalnızca fiziksel değil, sosyal gelişimleri için de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Bu nedenle sanatı, sporu ve eğitimi destekliyor, onların hayal gücüne alan açıyoruz. Sıfır atıkla üretim yapıyor, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Çünkü biz Pınar’ız. Bu ülkenin çocuklarını sağlıkla büyütmeliyiz ki, onlar da yarınları büyütsünler” diye konuştu.

        Pınar Süt sürdürebilirlik projeleri kapsamında yaptığı çalışmaları anlatan İdil Yiğitbaşı; "Pınar Süt, CDP Karbon Saydamlık Projesi kapsamında iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında “B” notu alarak global ölçekte sürdürülebilirlik performansını belgeledi. Arıtma Tesisisimiz sayesinde, 2024 yılında 342.742 metreküp biyogaz üretip, 612 ton CO₂ emisyonunu azaltarak doğalgaz tüketiminde önemli tasarruf sağladık. Pınar Süt Eskişehir fabrikasında ise yalnızca 2024 yılı içinde 1.684 ton su tasarrufu elde edildi" ifadelerini kullandı.

        KIZ ÖĞRENCİLERE BURS

        Firmadan yapılan açıklamada yürütülen projelere ilişkin bilgilere yer verildi.

        Buna göre Pınar Süt, 2017’den bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Yaşar Topluluğu şirketlerindeki kadın çalışanları adına kız öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor. UN Global Compact’in Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’na (Target Gender Equality) katılan Pınar Süt, “Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi” ile çalışanlarına destek sunuyor. Ayrıca BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayan Pınar Süt, İş’te Eşitlik Platformu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nda da aktif olarak yer alıyor.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE HAYVANCILIK

        Pınar Enstitüsü’nün yürüttüğü “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında bugüne kadar 15 ilde 8.700’den fazla süt çiftçisi eğitim aldı. Küçük aile işletmelerine destek amacıyla geliştirilen Süt Uzmanı Mobil Uygulaması, 2021’den bu yana sürekli yenilenerek çiftçilere pratik bilgiler sunmaya devam ediyor.

        Pınar Süt, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Pınar Enstitüsü aracılığıyla eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 1987’den bu yana Pınar Çocuk Tiyatrosu ile 4 milyonu aşkın çocuğa ulaşan marka, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile 1981 yılından itibaren her yıl çocukların yaratıcılığını destekliyor. Yarışma ile eş zamanlı yürütülen Pınar Çocuk Resim Atölyesi ise çocukların hayal dünyalarını resimle buluşturuyor. “Tasarım Mucitleri Ateşböceği” projesiyle Pınar Süt, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı ve TEGV iş birliğinde yalnızca 2024 yılında Adıyaman’da 2.000 çocuğa ulaştı. “Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim” projesiyle 23 ilde 1.315 öğretmen aracılığıyla 37 binden fazla çocuk sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi.

