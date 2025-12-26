Pınar Süt 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedefliyor

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in 2050 yılı net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak kendi bünyesinde karbon nötr bir üretim modeli için çalışan Pınar Süt, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 25, su kullanımını yüzde 10, plastik tüketimini yüzde 10, atık oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

"SIFIR ATIKLA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Sürdürülebilirlik vizyonlarının kuruluşlarından bu yana genlerine işlediğini söyleyen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; "Pınar Süt kurulduğu ilk günden bu yana tek bir hayalimiz var: Sağlıkla büyüyen nesiller… Çünkü biliyoruz ki ancak sağlıkla büyüyen nesiller, o güzel yarınları tasarlar. 50 yıldır dünyanın dört bir yanına, sofralara, her yaştan insana Pınar kalitesiyle birlikte sevgimizi taşıyoruz. Bizim için sadece lezzet değil, her öğünde fayda da önemli. Çocuklarımızın yalnızca fiziksel değil, sosyal gelişimleri için de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Bu nedenle sanatı, sporu ve eğitimi destekliyor, onların hayal gücüne alan açıyoruz. Sıfır atıkla üretim yapıyor, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Çünkü biz Pınar’ız. Bu ülkenin çocuklarını sağlıkla büyütmeliyiz ki, onlar da yarınları büyütsünler” diye konuştu.

REKLAM Pınar Süt sürdürebilirlik projeleri kapsamında yaptığı çalışmaları anlatan İdil Yiğitbaşı; "Pınar Süt, CDP Karbon Saydamlık Projesi kapsamında iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında “B” notu alarak global ölçekte sürdürülebilirlik performansını belgeledi. Arıtma Tesisisimiz sayesinde, 2024 yılında 342.742 metreküp biyogaz üretip, 612 ton CO₂ emisyonunu azaltarak doğalgaz tüketiminde önemli tasarruf sağladık. Pınar Süt Eskişehir fabrikasında ise yalnızca 2024 yılı içinde 1.684 ton su tasarrufu elde edildi" ifadelerini kullandı. KIZ ÖĞRENCİLERE BURS Firmadan yapılan açıklamada yürütülen projelere ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre Pınar Süt, 2017’den bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Yaşar Topluluğu şirketlerindeki kadın çalışanları adına kız öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor. UN Global Compact’in Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’na (Target Gender Equality) katılan Pınar Süt, “Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi” ile çalışanlarına destek sunuyor. Ayrıca BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayan Pınar Süt, İş’te Eşitlik Platformu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nda da aktif olarak yer alıyor.