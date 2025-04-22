Pinchas Zukerman CRR'de

İki Grammy ödülü, yüzü aşkın albüm kaydı ve elli yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Kusursuz tekniği, zengin tınısı ve derin yorum gücüyle tanınan Zukerman 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Keman, viyola ve orkestra şefliği alanlarında uluslararası saygınlığa sahip sanatçı, eğitmen kimliğiyle de öne çıkıyor. Usta müzisyen, 30 yılı aşkın süredir Manhattan School of Music’te kendi adını taşıyan performans programını yürütüyor. Zukerman, CRR’deki konserinde Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerle buluşacak.

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Pinchas Zukerman

Pinchas Zukerman & Sinfonia Varsovia başlıklı konser, Edward Elgar’ın yaylı çalgılar için yazdığı, pastoral dokusu ve zarif melodileriyle tanınan Serenad, Mi minör Op. 20 ile başlayacak. Ardından, Mozart’ın yalnızca 19 yaşındayken bestelediği, zarafeti ve klasik üsluptaki olgunluğuyla öne çıkan Keman Konçertosu No. 5, La Majör KV 219 yorumlanacak.