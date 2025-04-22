Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pinchas Zukerman CRR'de

        Pinchas Zukerman CRR'de

        klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pinchas Zukerman CRR'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İki Grammy ödülü, yüzü aşkın albüm kaydı ve elli yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Kusursuz tekniği, zengin tınısı ve derin yorum gücüyle tanınan Zukerman 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Keman, viyola ve orkestra şefliği alanlarında uluslararası saygınlığa sahip sanatçı, eğitmen kimliğiyle de öne çıkıyor. Usta müzisyen, 30 yılı aşkın süredir Manhattan School of Music’te kendi adını taşıyan performans programını yürütüyor. Zukerman, CRR’deki konserinde Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerle buluşacak.

        REKLAM
        Pinchas Zukerman
        Pinchas Zukerman

        Pinchas Zukerman & Sinfonia Varsovia başlıklı konser, Edward Elgar’ın yaylı çalgılar için yazdığı, pastoral dokusu ve zarif melodileriyle tanınan Serenad, Mi minör Op. 20 ile başlayacak. Ardından, Mozart’ın yalnızca 19 yaşındayken bestelediği, zarafeti ve klasik üsluptaki olgunluğuyla öne çıkan Keman Konçertosu No. 5, La Majör KV 219 yorumlanacak.

        Konser, Felix Mendelssohn’un İtalya seyahatinden ilham alarak kaleme aldığı ve güney coğrafyasının sıcaklığını müziğe taşıyan Senfoni No. 4, “İtalyan” eseriyle sona erecek. Özellikle finaldeki Saltarello dans ritimleriyle dikkat çeken bu eser, konserin yüksek enerjili kapanışını oluşturacak. Konserin tüm programı Pinchas Zukerman’ın orkestra şefliği ve solistliği ile icra edilecek.

        Sinfonia Varsovia
        Sinfonia Varsovia

        Sinfonia Varsovia ile Avrupa’dan Dünyaya

        Pinchas Zukerman, 1984’te Yehudi Menuhin’in davetiyle Polonya Oda Orkestrası’nın büyümesiyle kurulan Sinfonia Varsovia, kuruluşundan bu yana dünyanın saygın konser salonlarında gerçekleştirdiği performanslarla uluslararası tanınırlık kazandı. Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven ve Penderecki gibi bestecilerin eserlerine getirdikleri titiz yorumlarla öne çıkan orkestra, Valery Gergiev, Lorin Maazel, Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter gibi isimlerle uzun soluklu iş birliklerine imza attı.

        Bugüne kadar 4 binin üzerinde konser veren Sinfonia Varsovia, 300’den fazla albüm kaydederek, Polonya müzik mirasının yanı sıra çağdaş bestecilerin eserlerine de önemli katkılarda bulundu. Orkestra, 1997 yılından itibaren Krzysztof Penderecki’nin müzik direktörlüğünde çalışmış, 2003–2020 yılları arasında ise onun sanat yönetmenliğiyle uluslararası bir repertuarı başarıyla seslendirmiştir. Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pinchas Zukerman
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi