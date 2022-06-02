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Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira aldatılma iddialarıyla gündeme geldi. Dünyaca ünlü ismin, 2010 yılından beri aşk yaşadığı Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. İspanya basınında yer alan habere göre Shakira, sevgilisi Gerard Pique’yi kendisini aldattığı sırada suç üstü yakaladı. Çiftin iki çocuğu bulunurken dünyaca ünlü yıldızın "Bu yasak meyve gibi... Onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." açıklaması yeniden gündeme geldi. Öte yandan Pique ile olan pozlarını kaldırmayan Shakira’nın son Instagram paylaşımına adeta yorum yağdı. İşte, Shakira’nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar...

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  • 01
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique’nin, 2010 yılından beri aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira’yı aldattığı ileri sürüldü.
  • 02
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.
  • 03
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilirken Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu kaydedildi.
  • 04
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Shakira’nın Pique ile olan fotoğrafılarını Instagram hesabından kaldırmaması da gözlerden kaçmadı.
  • 05
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, aldatılma iddialarının ardından gündeme geldi.
  • 06
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

    Bu iddiların ardından Shakira’nın 14 saat önce paylaştığı gönderisine adeta yorum yağdı. 
  • 07
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Yapılan yorumların bir kısmı Shakira’ya destek mesajları içerirken bir kısmının Pique’ye yönelik ağır sözler içerdiği dikkatlerden kaçmadı.
  • 08
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    İşte, Shakira’nın “Bana model yüzünü gösterebilir misin?” notunu düştüğü paylaşımına gelen yorumlardan bazıları…
  • 09
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Abla Pique den çalım yemişsin doğru mu?”
  • 10
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Kocan seni aldattı mı? Özürlerini Kabul etme, sen harikasın ve biz senin yanındayız.”
  • 11
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Yanındayız Shaki️”

     

     
  • 12
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Güzel kraliçe, zaten sahip olduğun dünyayı hak ediyorsun. Dünya seni her zaman sevecek!”
  • 13
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Nasıl görünürsen görün, adam mutlu olmadığında ya da tatmin olmadığında bu olacak. Beynini kullan. Ve çoğu zaman çekici bile olmayan başka biriyle birlikte olacaklar. Düşünün!”
  • 14
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Hayır, adam yeteneksiz olduğunu biliyordu ve muhtemelen bundan önce de aldattı. Hileciler asla tatmin olmayacaklar.”
  • 15
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Abi Pique'nin kalbi yok mu?”
  • 16
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Ne kadar büyükse, ne kadar güzelse, ne kadar ünlüyse, o kadar başarılı ve zengindir.”
  • 17
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Belki de taahhüt vermeliydi, derinlerde onun o olmadığını biliyordu. Evleneceğini garanti ederim ve o zaman dışarı çıkıp Pique'nin sadece bir tane olmadığını söyleyecek.”
  • 18
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Onun ne demesini istiyorsunuz, Ah adamım beni aldattı ve ben üzgün müyüm? Bazen hiçbir şey söylememek en iyisidir çünkü bazı insanlar sesini bile haketmiyor.”
  • 19
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Seni seviyoruz, yanındayız!”
  • 20
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Pique seni aldattı mı?”
  • 21
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Pique’den boşanacak mısın?”
  • 22
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Dalavereci Pique”
  • 23
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Sonsuza kadar yanındayız kraliçe!”
  • 24
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    “Piqué ve Shakira ayrıldı mı? Bu haber doğru mu?”
  • 25
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    SHAKİRA KİMDİR?

    Tam adı Shakira Isabel Mebarak Ripoll'dur. Shakira, 2 Şubat 1977, Barranquilla'da dünyaya geldi. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir. Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Shakira uzun süre birlikte olduğu futbolcu Pique'den iki çocuk dünyaya getirdi. Shakira'nın ilk çocuğu Milan Mebarak Pique 22 Ocak 2013'te, ikinci çocuğu Sasha Mebarak Pique ise 29 Ocak 2015'te dünyaya geldi.
  • 26
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Shakira uzun süre birlikte olduğu futbolcu Pique'den iki çocuk dünyaya getirdi. Shakira'nın ilk çocuğu Milan Mebarak Pique 22 Ocak 2013'te, ikinci çocuğu Sasha Mebarak Pique ise 29 Ocak 2015'te dünyaya geldi.
  • 27
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır. Sony müzik İspanya'ya göre Shakira 16.8 milyonu Amerika'da olmak üzere toplamda dünya genelinde sadece albümleri 70 milyonun üzerinde satmıştır. Tekli satışları da eklenince Shakira 150 milyon kayıt satışını geçmiş bulunmaktadır.
  • 28
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Shakira 220 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcları arasındadır. En fazla satan Kolombiyalı sanatçıdır. "Hips Don't Lie" teklisi günümüze kadar 10 milyondan fazla satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur. 2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" 5 milyon satarak, Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur. Ayrıca şarkı Youtube'da 1 milyardan fazla izlenen klip olmuştur. Shakira; Amerika'da, Avustralya'da ve İngiltere'de 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı sanatçı olmuştur.
  • 29
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Shakira aynı zamanda Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır. 6 yaşında ilk bestesini yapmıştır. Danslarını büyükannesinden öğrenmiştir. Ayrıca Shakira, içki ve kahve içmiyor, çikolataya bayılıyor. Bir röportajında "Bir çikolatadan daha iyi bir şey varsa o da daha fazla çikolatadır." demiştir. 
  • 30
    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    İspanyolca anadilidir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Portekizce konuşur. Ayrıca Fransızca, İtalyanca ve Arapça dillerini de biraz konuşabiliyor. 2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiştir. Son olarak Shakira, Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) de yıldız sahibi oldu ve burada yıldızı olan ilk Kolombiyalı unvanını kazandı.
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    GERARD PİQUE KİMDİR?

    Gerard Piqué 2 Şubat 1987 tarihinde Barcelona, İspanya'da dünyaya geldi. 

    1997 senesinde Barcelona altyapısında futbola başlayan Piqué, 2004 senesinde Machester United altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de aynı sene aynı takımla yapan defans oyuncusu, 12 maç sonra hep yedek kaldığı ve tecrübe kazanamadığı için 2006 senesinde Real Zaragoza'ya kiralandı. Burada bir sezon oynadıktan sonra Machester United'a geri döndü ve artık ülkesinde kariyerini devam ettirmek istediğini söyledi.
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Bunun üzerine 2008 senesinde Barcelona'ya transferi gerçekleşti ve halen burada forma giymektedir. 

    Machester United'da 2007-08 sezonunda lig şampiyonluğu, aynı sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2005-06 sezonunda EFL Cup şampiyonluğu yaşadı. 
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

    Barcelona'da ise 6 lig şampiyonluğu, 4 Copa del Rey şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası birinciliği kazandı. 

    2009 senesinden bu yana İspanya Milli Takımı forması giyen Piqué, burada da 2008 ve 2012 senelerinde Avrupa Şampiyonluğu, 2010 senesinde de Dünya Kupası birinciliği kazandı. 
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!
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    Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

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