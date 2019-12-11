Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYemek Yapma

Pirinç pilavı nasıl yapılır? En kolay şehriyeli ve sade pirinç pilavı tarifi ve yapımı

Pirinç pilavı, Türk kültürünün vazgeçilmez ana yemeklerin yayına eklenen bir yemek türüdür. Hem sulu hem sade et yemeklerinin yanına yakışan ve doyurucu özelliğiyle en çok tercih edilen pilav türüdür. Sizlere "Pirinç pilavı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını anlatacağız. İşte evde en kolay şehriyeli ve sade pirinç pilavı tarifi ve yapımı

pirinç pilavı

Evimizde şöyle mis gibi kokan bir pirinç pilavı yemek ister misiniz? İster sade ister şehriyeli pirinç pilavı yaparak sofranıza zenginlik katmak kim istemez ki... İşte sizler için en kolay yöntemle yapılacak şehriyeli ve sade pirinç pilavı tarifi 

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR? İLK ADIMLAR

  • - Pirinçleri önden yıkayıp 4-5 dakika dinlendirin.
  • - Pirinçleri kuvururken beyaz kalması için birkaç damla limon sıkın
  • - Pirince su ekledikten sonra karıştırmayın
  • - Kısık ateşte pişirin
  • - Demlendirdikten sonra servis edin

SADE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELERİ:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)
  • 1 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişecene kadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu 'malzemeler'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sömelek köfte tarifi nedir? Nasıl yapılır?
YEMEK YAPMASömelek köfte tarifi
Risotto nasıl yapılır? İşte en lezzetli Risotto tarifi
YEMEK YAPMAEn lezzetli Risotto tarifi
Yağlama nasıl yapılır? Kayseri mutfağından yağlama tarifi
YEMEK YAPMAYağlama nasıl yapılır?
Evde tavuk döner tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEvde tavuk döner tarifi, nasıl yapılır?
İzmir köfte tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAİzmir köfte tarifi, nasıl yapılır?
Kıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Kolay su böreği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKolay su böreği tarifi, nasıl yapılır?
Analı kızlı yemek tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAnalı kızlı yemek tarifi, nasıl yapılır?
Kaz eti nasıl pişirilir? En lezzetli kaz eti ne zaman, hangi mevsim yenir?
YEMEK YAPMAKaz eti nasıl pişirilir?
Evde krema tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEvde krema tarifi, nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X