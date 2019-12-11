Evimizde şöyle mis gibi kokan bir pirinç pilavı yemek ister misiniz? İster sade ister şehriyeli pirinç pilavı yaparak sofranıza zenginlik katmak kim istemez ki... İşte sizler için en kolay yöntemle yapılacak şehriyeli ve sade pirinç pilavı tarifi

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR? İLK ADIMLAR

- Pirinçleri önden yıkayıp 4-5 dakika dinlendirin.

- Pirinçleri kuvururken beyaz kalması için birkaç damla limon sıkın

- Pirince su ekledikten sonra karıştırmayın

- Kısık ateşte pişirin

- Demlendirdikten sonra servis edin

SADE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELERİ:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)

1 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişecene kadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu 'malzemeler'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...