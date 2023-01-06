Pirinç Suyu Nedir ve Ne İşe Yarar? Cilt ve Saç İçin Pirinç Suyunun Bilinmeyen Faydaları Neler ve Nasıl Uygulanır?

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HABERTURK.COM

Hem kadınlar hem de erkekler saç ve cilt bakımına özen göstermektedir. Bu yüzden doğal yöntemleri kullanarak saç ve cilt sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu yüzden pirinç suyu saç ve cilt bakımlarında tercih edilmektedir. Pirinç suyunun saç ve cilt üzerinde sayısız faydası bulunmaktadır. Pirinç suyunun yararları ve nasıl kullanıldığını sizler için derledik.

Pirinç Suyunun Faydaları

Pirinç suyu sindirim sistemine iyi geldiği için mide sorunlarını giderir. Bağırsakları düzenler.

Midede meydana gelen asidi dengeler.

Pirinç suyu kilo almaya yol açmaz.

Kolesterol seviyesini dengelediği bilinmektedir.

Saçta meydana gelen erken beyazlamayı geciktirir.

Cilt temizliğinde kullanılır.

Pirinç Suyunun Saça Faydaları

Pirinç suyunun içerisinde aminoasitler, E vitamini, mineraller ve antioksidanlar yer alır. Pirinç suyunun içeriğinin çoğunluğu da nişastadan meydana gelir. Pirin suyunun saça faydaları ise şu şekildedir:

Saçın onarılmasında yardımcı olur.

Saçı pürüzsüzleştirir.

Saça parlaklık verir.

Saç yapısını ve köklerini güçlendirir.

Saçın uzamasına yardımcı olur.

Pirinç Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Pirinç suyu saç bakımı uygulaması kolay ve pratik bir şekilde yapılır.

Pirinç suyu maskesi için ilk olarak 1 su bardağı pirinci yıkamalısınız. Ardından pirinci süzerek 1 bardak suyun olduğu bir kaba koyun. Suyu karıştırmaya başlayın ve bulanık bir hale gelene kadar bu işleme devam edin. Ardından suyu tekrar süzün. Süzdüğünüz suyun ağzını kapatarak en az 12 en fazla 24 saat bekletin. Bu süre zarfında fermente olan pirinç suyunun içerisindeki tüm faydalı mineraller açığa çıkacaktır.

Hazırlanan pirinç suyunu kullanmak için ilk önce saçlarınızı yıkayın. Ardından hazırladığınız pirinç suyu ile saçlarınıza masaj yaptıktan sonra 35 dakika bekletin. 35 dakikanın ardından saçınızı tekrar durulayın. Bu maskenin fayda göstermesi için haftada 2 kez kullanmalısınız.

Pirinç Suyunun Cilde Faydaları

Pirinç suyu ile cilde maske yapıldığında cildin nemlenmesini sağlar.

Cilt gözeneklerinin sıkılaşmasına yardım eder.

Ciltte meydana gelen sivilce ve güneş lekelerini tedavi eder.

Kırışıklıkların azalmasını ve yeni kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Cilt renginde ton eşitlemesini sağlar.

Pirinç Suyunun Zararları

Pirinç suyunun cilt ve saç bakımında bilinen bir zararı yoktur. Ancak pirinç suyu maskesi yapan kişilerin maskesi yüzlerinde bekletme süresine dikkat etmesi gerekmektedir. Pirinç suyunu saç için kullandığınızda 35 dakika, cilt üzerinde kullandığınızda ise en fazla 30 dakika durmasına dikkat etmelisiniz. Fazla tuttuğunuzda ciltte tahriş meydana gelebilir.

Pirinç Suyu Zayıflatır Mı?

Pirinç suyunun direkt olarak zayıflama üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak bağırsak ve sindirim sistemini düzenlediği için kilo verme dönemini olumlu destekler.

Pirinç Suyunun Çiçeklere Faydaları

Pirinç suyunu içerisinde yer alan mineraller çiçekler için besin kaynağı olarak bilinmektedir. Bu yüzden haftada bir kez hem toprağı hem de yaprakları fermente ettiğiniz pirinç suyu ile beslerseniz çiçeklerinizin canlandığını görebilirsiniz.