Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınında ortaya atılan Beşiktaş iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

    İtalyan basını dün Pirlo'nun Beşiktaş'a başkan adayı olacak biri tarafından hoca olarak düşünüldüğünü yazmıştı.
  • Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Konuyla ilgili soruya yanıt veren Pirlo, "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Sadece buna konsantreyim" dedi.

     
  • Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Pirlo, yeni sözleşme konusunda gelen soru karşısında, "Başkanla bir görüşme yaptık, bu konu da geçti. Dediğim gibi şu an da sadece bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye konsantreyim" diye konuştu.
  • Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Pirlo, ligde oynayacakları İstanbulspor karşılaşması için, "Önemli bir maç olacak. Ligde kalmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanmak ve maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
  • Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Pirlo, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili karar hakkında ise "Oyun başlarken bir kural var, ona uyulması gerektiğini düşünüyorum. Depremin üstünden çok zaman geçti. Tekrar bir şekilde gündeme getirmek, çok doğru olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.