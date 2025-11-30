Pisa: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Pisa'yı 2-0 mağlup etti. Lautaro Martinez'in golleriyle galibiyete ulaşan Inter, puanını 27'ye yükseltti. Pisa ise haftayı 10 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, Pisa'ya konuk oldu. Inter, Romeo Anceonetani'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 69 ile 83. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.
Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ligde 6 maç aranın ardından mağlup olan ev sahibi Pisa ise 10 puanla 18. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Inter, Como'yu konuk edecek. Pisa, Parma'yı evinde ağırlayacak.