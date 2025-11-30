Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Pisa: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pisa: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Pisa'yı 2-0 mağlup etti. Lautaro Martinez'in golleriyle galibiyete ulaşan Inter, puanını 27'ye yükseltti. Pisa ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 19:10 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter, Martinez'le üç puanı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, Pisa'ya konuk oldu. Inter, Romeo Anceonetani'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.

        Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 69 ile 83. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

        Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ligde 6 maç aranın ardından mağlup olan ev sahibi Pisa ise 10 puanla 18. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta Inter, Como'yu konuk edecek. Pisa, Parma'yı evinde ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi