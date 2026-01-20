Habertürk
Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Pişi Tarifi: Pişi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pişi Tarifi: Pişi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pişi, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez hamur işleri arasında yer alır. Evde kabaran, yağ çekmeyen pişi yapmak isteyenler için bu tarifin detayları sıklıkla araştırılır. İşte pişi tarifi detayları ve gereken malzemeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:30
        Pişi Tarifi
        Pişi, Anadolu mutfağında farklı yörelerde farklı isimlerle bilinen, mayalı ya da mayasız olarak hazırlanabilen geleneksel bir lezzettir. En çok kahvaltılarda tercih edilen bir hamur işidir. Ancak doğru teknikler uygulanmadığında sert, yağ çeken ya da içi hamur kalan bir yapıya dönüşebilir. Oysa hamurun kıvamı, dinlenme süresi ve kızartma sıcaklığı doğru ayarlandığında pişi, hafifliği ve lezzetiyle sofralarda fark yaratır. İşte pişi yapılışı detayları…

        PİŞİ TARİFİ

        Pişi tarifi genel anlamda mayalı hamur eklenerek hazırlanabilir. Böylece pişi kızartma sırasında kabarır ve içi boşluklu, yumuşak bir yapı kazanır. Hamurun çok sert olmaması da bu tarifte önemlidir. Çünkü pişinin dokusu açısından büyük önem taşır. Aynı zamanda dinlendirme süresi de pişinin kabarmasında belirleyici rol oynar. Doğru hazırlanmış bir pişi, yağda kızartılmasına rağmen ağır his bırakmaz.

        PİŞİ MALZEMELERİ

        Evde pişi yapmak için gerekli malzemeler oldukça sade ve çoğu mutfakta bulunan ürünlerden oluşur. Klasik bir tarif için ihtiyaç duyulan pişi malzemeleri şunlardır;

        • 5 su bardağı un
        • 1 paket instant maya
        • 1,5 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • Kızartmak için sıvı yağ

        Bu ölçülerle hazırlanan hamurdan yaklaşık olarak 8 ya da 10 adet pişi elde edilebilir. Unun cinsine göre su miktarı kontrollü eklenmelidir. Hamurun ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olması lezzet açısından idealdir.

        PİŞİ YAPIMI KOLAY MI?

        Pişi yapımı kolay mı? Bu tarif, mayalı hamur içermesine rağmen kolayca yapılabilir. Tarifteki en önemli aşama, hamurun yeterince dinlendirilmesidir. Dinlenmeyen hamur kızartma sırasında kabarmaz ve sert bir yapı oluşturur. Ayrıca kızartma yağının sıcaklığı da pişinin başarısını etkiler. Buna rağmen temel adımlar doğru uygulandığında pişi yapımı oldukça pratiktir. Özellikle hafta sonu kahvaltıları ve ani misafirler için kısa sürede hazırlanabilen bir lezzettir.

        PİŞİ NASIL YAPILIR?

        Peki pişi nasıl yapılır? Detayları aşağıda bulabilirsiniz;

        • Pişi yapımına ılık su, toz şeker ve mayayı bir kapta karıştırarak başlanır.
        • Maya birkaç dakika içinde aktifleşir.
        • Ardından un ve tuz eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur.
        • Hamurun üzeri örtülerek yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakılır.
        • Mayalanan hamur unlanmış tezgaha alınır ve yaklaşık 1 veya 1,5 santimetre kalınlığında açılır.
        • Hamurdan bardak ya da kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar kesilir.
        • Derin bir tavada sıvı yağ kızdırılır.
        • Hamurlar kızgın ama yakmayan yağda, her iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartılır.
        • Kızaran pişiler kağıt havlu üzerine alınarak fazla yağı süzdürülür ve sıcak servis edilir.

        Afiyet olsun!

        PİŞİ PÜF NOKTALARI

        Pişi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, hamurun yeterince dinlenmiş olmasıdır. İyi mayalanan hamur, kızartma sırasında daha iyi kabarır. Yağın çok kızgın olması pişinin dışını hızlıca kızartırken içinin hamur kalmasına neden olabilir. Bu nedenle orta ateş tercih edilmelidir. Ek olarak hamurun çok ince açılmaması, pişinin yumuşak kalmasını sağlar. Kızaran pişilerin üst üste konulup üzerinin örtülmesi, nemini kaybetmesini önleyerek daha lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca servis sırasında peynir, zeytin ya da reçelle birlikte sunulması da özellikle kahvaltı sofralarında tamamlayıcı olmasını destekler.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
