Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesi ortaya çıktı
ABONE OL

Fatih'te "Pitbullu saldırı"da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesine ulaşıldı

İstanbul Fatih'te Pitbullu saldırıda bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Pitbull köpeği görünce aşırı panik yaptım. Olay çok kısa sürdü. Kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim" dedi

Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesi ortaya çıktı
Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ulaşıldı
0:00 / 0:00
AA

Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memurunun hakimlikteki ifadesine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre, şüpheli polis memuru K.A'nın (27) ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Çocukken kendisini köpek ısırdığını ve bu nedenle fobisi olduğunu belirten şüpheli, "Pitbull köpeği görünce aşırı panik yaptım. Bana sormuş olduğunuz C.K'nin beyanının içeriğini kabul etmem. Kendisi bana bıçak çekti, bir de köpekleri bana doğru saldırttı. Köpek beni ısırmadı. Olay çok kısa sürdü. Kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Hala olayın şokunu yaşadığını belirten polis memuru, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, öldürme kastının bulunmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te önceki gün akşam saatlerinde görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile Pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. beylik tabancasıyla ateş açmış, olayda vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru K.A. ile diğer gruptaki B.A.P. ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, tanık olarak ifadesine başvurulan C.K. ise serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan polis memuru K.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fotoğraflar: DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak çıktı!
GÜNDEM "Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak ...
KPSS tercih tarihleri takvimi: 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ortaöğretim, lisans, önlisans tercihleri ayın kaçında başlayacak?
GÜNDEM Gözler KPSS tercih kılavuzunda!
Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
GÜNDEM Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
AYM, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmemesini hak ihlali saymadı
GÜNDEM AYM'den 1 Mayıs kararı! DİSK'e ret
Son dakika: FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber! - Güncel haberler
GÜNDEM Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Son dakika haberi: Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?
GÜNDEM MSB kura çekimi sonuçları açıklanıyor...
SON DAKİKA | Türkiye bu olayı konuşuyor! Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşında kızını evlendirmişti... Siyasilerden tepki yağdı!
GÜNDEM 6 yaşında gelin! Siyasilerden tepki yağdı
Adana'da akılalmaz cinayet! Darp etti dedi, bıçaklayıp öldürdü! - En son haberler
GÜNDEM Dükkanı yandı! "Motosikletlere dokunma" dedi! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.